Hagenaar (32) aangehouden voor verkoop 'ploertendoders' en bezit nepgoederen

Video Genieten van zeilschepen in zonnige Scheveningse haven

11:41 Ruim vierhonderd zeilende 'young professionals' arriveerden gisteren in de haven van Scheveningen nadat zij de oversteek vanaf het Britse Ipswich hadden gemaakt. De overtocht was deel van zeilwedstrijd Race of the Classics, het grootste studentenzeilevenement van Europa. Vanaf 11.00 uur konden passanten van de schepen genieten in de haven van Scheveningen.