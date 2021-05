Hagenaar (33) opgepakt die Delftenaar (21) stak bij ruzie in supermarkt aan Leyweg

21-jarige Delftenaar gestoken bij ruzie in Jumbo Leyweg, dader spoorloos

18 maart Een 21-jarige Delftenaar is gisteravond gewond geraakt bij een ruzie in supermarkt Jumbo aan de Leyweg in Den Haag. Het slachtoffer raakte gewond omdat hij door een onbekende man werd gestoken. De dader ging er vervolgens samen met een vrouw vandoor.