Hagenaar (33) opgepakt in Antwerpen voor betrokkenheid dood Kemal Zengin

Zengin werd eind augustus 2017 doodgeschoten voor zijn woning in de Venlose stadswijk Blerick. Hoewel hij contacten in het criminele circuit had en een bekende van de politie was, is het motief voor de moord nog onduidelijk.



De daders reden na de liquidatie met een snelheid van 160 kilometer per uur naar Amersfoort. De vluchtauto, een in Zoetermeer gestolen Volkswagen Caddy, werd kort na de liquidatie uitgebrand teruggevonden bij de Meridiaantunnel in Amersfoort.



De man uit Den Haag die vandaag werd opgepakt, wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord en bij de diefstal van de vluchtauto van de daders.



Het is de derde verdachte die in deze zaak is aangehouden. In januari werden kort na elkaar al twee mannen van 27 en 28 jaar uit Rotterdam opgepakt.



