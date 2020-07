Hagenaar (34) gaat man in Zoetermeer te lijf met honkbalknuppel

Nieuw restaurant in pand van Niven in Rijswijk

17:04 Het pand aan de Delftweg in Rijswijk waar tot april het voormalige sterrenrestaurant Niven was gevestigd, wordt vanaf september dit jaar weer gebruikt. Volgens horecasite Misset Horeca opent Erik Tas, ondernemer en chef van restaurant Bij Erik en Bistro nr. 11 in Leidschendam, zijn derde restaurant in het gebouw.