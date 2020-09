Hagenaar (34) verzet zich hevig bij aanhouding en brengt handhaver ten val

Dit is waarom je als jonge vrouw in de grote stad vaak meer moeite hebt een geschikte partner te vinden

24 september Jong, hoogopgeleid en vrouw in de stad? Helaas, die geschikte man is schaars. In steden als Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam wonen al jaren fors meer jonge vrouwen dan mannen. Maar waarom is dit eigenlijk, wat zijn hiervan de gevolgen en moet het anders? ‘De nood moet misschien eerst nog wat hoger worden.’