Hagenaar (36) bedreigde z'n eigen moeder met de dood en sloeg winkelier gebroken kies

Video Bestuurder vlucht nadat auto in sloot belandt

12:18 De bestuurder en mogelijk andere inzittenden van een auto zijn vannacht gevlucht toen hun auto in de sloot belandde langs de Oude Polderweg in Leidschenveen. Volgens een woordvoerder van de politie is de auto in beslag genomen en wordt er gezocht naar de eigenaar van het voertuig.