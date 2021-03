Hagenaar (37) die op internet huurmoordenaars zocht om ex-vrouw te doden moet acht jaar de cel in

Imran M. werd in augustus 2020 opgepakt, nadat de Haagse politie door Britse collega’s was getipt over de moordopdracht. De verdachte en zijn echtgenote waren verwikkeld in een bittere vechtscheiding. Op het darkweb beloofde hij een huurmoordenaar vierduizend dollar voor de klus en deed alvast een aanbetaling van tweeduizend dollar. De moordmakelaar liet niets meer van zich horen nadat het geld was uitbetaald in bitcoins.