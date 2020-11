‘Hagenaar (38) die schutter hielp om op 25-jarige man in kapsalon te schieten moet vier jaar de cel in’

Video Decors van Coen liggen nu in een grote loods: ‘Mijn redding is dat ik ontzettend breed ben’

20:02 Als er één sector is die zwaar geraakt is door de coronacrisis dan is dat wel de evenementenbranche, die sinds maart bijna volledig tot stilstand is gekomen. Coen Waarsenburg van Art4You Decorations, die zijn omzet drastisch omlaag zag gaan het afgelopen half jaar, blijft echter positief. ,,Mijn redding is dat ik ontzettend breed ben’’, zegt de Hagenees.