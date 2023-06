Hagenaar (39) rijdt bij verkeerscontrole in op agent, die botsing ternauwernood kan voorkomen

Turbulente maanden voor vader en zoon Burgos: ‘Het was voor mijn vrouw kantje boord’

Voor SV Den Hoorn zijn het spannende tijden. In de finale van de nacompetitie moet blijken of de club ook volgend seizoen in de eerste klasse speelt. Maar voor Oscar en Nuno Laguna Burgos was het al helemaal spannend, toen vrouw en moeder Mylene eerder dit jaar in kritieke toestand in het ziekenhuis lag. ,,Als trainer en mens was het heel zwaar.”