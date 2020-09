Hagenaar (39) rijdt met doorgeladen vuurwapen door Rotterdam

Gedenkmonu­ment voor vastgebon­den hond Batman in het Wilhelmina­park geplaatst

26 september In het Wilheminapark in Den Haag is vandaag het gedenkmonument voor hond Batman geplaatst. De hond werd vorig jaar dood in het park gevonden. In het monument zijn voetafdrukken verwerkt. De dood van de hond maakte veel indruk. De eigenaren, die hem vastgebonden achterlieten, zijn veroordeeld voor de daad.