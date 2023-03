Hagenaar (40) probeert gratis coke te scoren door dealer te overvallen, maar ripdeal mislukt

Uurtje wachten voor HPV-prik: ‘De Efte­lingrij is er niets bij’

Ze moesten er wat voor over hebben, de jongeren die vanmorgen langskwamen voor een HPV-vaccinatie in de Grote Kerk in centrum Den Haag. Tussen rijdende trams en toeterende automobilisten ontstond een rij waar je zo een uur voor kon uittrekken. ,,Dat zijn best een hoop minuten om nóg wat nerveuzer te worden.”