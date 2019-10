Hagenaar (49) verdacht van smokkel van ruim 1100 kilo coke in viscontainer

Justitie verdenkt Hagenaar Joao ‘John’ C. (49) van de smokkel van ruim 1100 kilo cocaïne, die na een tip juli vorig jaar is aangetroffen in de Rotterdamse haven in een container met ingevroren vis uit Ecuador. Bij doorzoeking van een loods van de verdachte in de Frydastraat in Rijswijk vond de politie nog eens grote hoeveelheden halffabricaten voor xtc en amfetamine en twintig liter crystalmeth.

De samenstelling van de chemicaliën blijkt hetzelfde als die van in februari het jaar daarvoor aangetroffen stoffen in een ontmanteld drugslab in Den Haag . Maar Joao ‘John’ C. houdt vol niets te weten van de drugs in de container met vis en in zijn loods. ,,Die container vis,’’ zei hij vandaag tijdens zijn rechtszaak in de zwaarbeveiligde rechtszaal in Rotterdam, ,,was voor een klant van mij. Ik was te naïef. Hij heeft mij blijkbaar gemanipuleerd. Ik wist er niks van.’’

De volledige naam of contactgegevens van de klant kon de nu anderhalf jaar in voorarrest zittende C. echter niet geven. En de drugs in zijn Rijswijkse loods? Daartoe hadden veel meer mensen toegang, meldde nu de Hagenaar, die zich tijdens zijn voorarrest steeds op zijn zwijgrecht beriep. Ook volgens door de verdediging aangeleverde getuigen zetten verschillende mensen spullen in de loods neer.

Op enkele kilo’s na had de douane de in gecodeerde dozen verstopte harddrugs met een straatwaarde van 22 miljoen euro al in Rotterdam uit de container gehaald. De door de politie gevolgde container is bij een niet-gekoelde hal in Zaandam afgeleverd, die door de 31-jarige Gorkumse krantenbezorger Hafid Z. was gehuurd. In de hal is een kassabon gevonden, waaruit blijkt dat een dag eerder lege watertonnen en een pomp zijn aangeschaft, waarschijnlijk om het vele smeltwater op te vangen. De Gorkumer wist volgens eigen zeggen niets van de smokkel. Maar hij kon geen namen noemen van opdrachtgevers voor de containeropslag.

Bij de aflevering van de smokkelcontainer hielden buiten de hal Mijdrechter Anaouar el K. (30) en Amerikaan Anthony G. (42) het transport in de gaten. De laatste hield mogelijk voor de eigenaar een oogje in het zeil om diefstal van de coke te voorkomen. Later arriveerden de twee met drie ook terechtstaande Albanezen, die geronseld zouden zijn om de harddrugs uit te pakken.

De politie deelde de duizenden kilo’s ontdooide vis uiteindelijk uit aan Nederlandse dierenparken en zeeaquaria voor de dolfijnen, zeehonden en zeeleeuwen. Pas volgende week dinsdag legt de aanklager de strafeisen op tafel voor de zeven verdachten.