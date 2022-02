Hagenaar (58) misbruikte jarenlang elk weekend zijn twee nichtjes: ‘Denk dat ze geld willen’

Overval­lers schieten gezinslid in been, ander krijgt hamer op achter­hoofd: ‘Ik was echt wanhopig’

Gouden bergen vonden de twee jonge en brute overvallers absoluut niet. Wel bezorgden ze in PostNL-kleding hun Haagse slachtoffers een schotwond in het been en een hoofdwond na een slag met een hamer. ,,Ik was echt wanhopig en stond met mijn rug tegen de muur.”

1 februari