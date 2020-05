Hagenaar (60) blijft vast vanwege vrouwenhandel

Interview Pas 21 jaar en nu al een nieuwe heup: Xenia, een lenige cheerlea­der, is na ongeluk een ‘houten klaas’

16:25 Een nieuwe heup verwacht je niet bij een 21-jarige. Toch heeft Xenia Toorop net een kunstheup gekregen, na een ongeluk. Maar die heup had toch wel gemoeten, want in het lichaam van de Zoetermeerse bleek een cyste te woekeren. ,,Wie mij dit twee weken geleden had verteld, had ik voor gek verklaard.”