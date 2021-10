Hagenaar (66) loopt weg uit ziekenhuis en is sindsdien spoorloos: ‘Ernstige zorgen om zijn gezondheid’

Louis vertrok gisteren rond 17.00 uur uit het ziekenhuis zonder dat het medisch personeel daar iets van wist. ,,Hij is het laatst gezien in het Hagaziekenhuis aan de Leyweg in Den Haag, waar vandaan hij is weggelopen”, laat de politie weten. ,,Op het moment van vermissing droeg hij een bruine lange broek, bruine schoenen en een blauwe jas/ vest.”



Mensen die weten waar Louis is of hem gisteren na 17.00 uur nog hebben gezien, worden opgeroepen om zich te melden. Er zijn namelijk ernstige zorgen om de gezondheid van de man.