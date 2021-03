Hagenaar (70) overleden nadat hij met auto te water raakte in Leidschendam

Komst mall baart Haagse politici zorgen; vooral nu er nóg meer autoweren­de maatrege­len komen in de stad

De komst van een nieuwe groot winkelcentrum in buurgemeente Leidschendam baart raadsleden in Den Haag zorgen. Zeker gezien alle afsluitingen in de stad en andere autowerende plannen van het stadsbestuur. Raadslid Jelle Meinesz (Hart voor Den Haag) vreest dat dit de nekslag is voor veel Haagse ondernemers. ,,Laat heel Den Haag hier over meepraten.''