Hagenaar aangehouden voor babbeltrucs bij bejaarden

Video OMG! 30 Expositie: 'Der­ti­gers­di­lem­ma' met een humoristische twist

14:43 Haagse kunstenares Joy Chiquita staat ter ere van haar eigen dertigste verjaardag met de solo-expositie 'OMG! 30' in de hofstad. Waar ze de 'existentiële' levensvragen en dilemma's die dertig worden met zich mee brengt een humoristische twist geeft. De expositie is tot 6 november elke dag te bezoeken aan de Korte Vijverberg 2 in Den Haag.