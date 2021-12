Hagenaar aangehouden voor overlijden van ‘meest perfecte buurman’ (69) in de Haagse Wattstraat

KNVB Beker ADO kan niet wachten op krachtme­ting met ploeg uit eredivisie: ‘Maar eerst met Gemert afrekenen’

De Belgische middenvelder Samy Bourard hunkert met zijn ploeg naar meer successen met ADO. ,,Het leuke aan onze jonge ploeg is, is dat we enorm graag willen winnen, in welke competitie dan ook.” Zijn opmerking ging over het bekertoernooi. Want daarin speelt ADO dinsdag thuis tegen amateurclub Gemert, de huidige nummer 3 in de derde divisie zondag.

