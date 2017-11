Hagenaar behoorlijk trouw aan eigen stad

Uit Zoetermeer trokken in 2016 bijna 1.300 mensen op hun beurt naar Den Haag. Dat is ruim dertien procent van alle Zoetermeerders die in dat jaar verhuisden. Ongeveer 58 procent van de verhuizende Zoetermeerders bleef binnen de eigen gemeente wonen.

Nederland

In 2016 verhuisden in heel Nederland ruim 1 miljoen mensen binnen hun eigen woongemeente en 767.000 mensen naar een andere gemeente in Nederland. Landelijk liep het aandeel verhuizers dat binnen de gemeente bleef, uiteen van 11 procent in het Gelderse Rozendaal tot bijna 80 procent in Urk. In 265 gemeenten waren er meer vestigers dan vertrekkers, en in 125 gemeenten was het andersom.