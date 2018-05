Hagenaar bekent vanwege ramadan diefstal en beroving

Volgens zijn advocate kwam de Hagenaar vanwege de ramadan, de islamitische vastenmaand die vorige week is begonnen, met zijn bekentenis. De gelovige verdachte vond dit het juiste moment om alles op te biechten. Y. vertelde de rechtbank dat hij met andere verdachten op 19 maart vorig jaar het Johan de Witcollege via een raam binnen wist te komen. Vrij eenvoudig kregen ze kasten van de middelbare school met hierin de laptops open.

Over de beroving van juwelierszaak ’t Goudmijntje was hij minder duidelijk. Vier mannen gingen op 22 april vorig jaar op klaarlichte dag de winkelruit met zware hamers te lijf, en graaiden sieraden uit de etalage. Een man op straat werd nog van een halsketting beroofd, voordat het viertal op scooters verdween.

Volgens Ramazan Y. was hij meegegaan met de mannen zonder dat er iets was afgesproken over de beroving. ,,Er was geen plan.” Dat wilde er bij de officier van justitie niet in. ,,Het is buitengewoon vaag, het verhaal dat mijnheer hier afsteekt. Hij probeert zijn hachje te redden. Hij weet dat hem een hoge straf boven het hoofd hangt.”