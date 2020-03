Hagenaar Ben brengt duizenden maaltijden thuis bij kwetsbare ouderen

Heel even, vermoedelijk niet langer dan een seconde of tien, zat Ben Lachhab met de handen in zijn schaarse haar. Want hij had het juist zo goed georganiseerd allemaal, als manager van Resto VanHarte. Door mensen in Den Haag en omstreken – niet zelden oud en eenzaam - uit hun sociale isolement te halen. Gewoon, door samen eten te koken en daarna samen aan tafel te gaan.