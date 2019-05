Hagenaar bewaarde 3,5 ton in rugzak en big shopper door ‘wantrouwen in Surinaamse bank’

Tijdens een inval vond de politie bij Hagenaar Aniel S. (48) in een rugzak en een big shopper de lieve som van 345 duizend euro. Volgens het OM was het geld afkomstig uit criminele activiteiten en heeft de Surinaamse man zich schuldig gemaakt aan witwassen. Hij zou daarom een celstraf van dertig maanden moeten krijgen.

De politie had een tip gekregen dat de verdachte een cocaïnelijntje met Suriname had opgezet en dat er een drugsdeal in zijn woning in Den Haag zou plaatsvinden. In het appartement van Aniel S. vonden agenten vorig jaar november, naast het grote geldbedrag, ook 70 gram cocaïne, een revolver en 47 kogels.

De verdacht bleek ook te beschikken over drie BMW’s en vier dure horloges. ,,Nee hoor, een daarvan was een zware nepper”, zei de verdachte woensdag bij de Haagse rechtbank. Hij ontkende dat het geld in zijn woning afkomstig was uit criminaliteit. De biljetten in de rugzak, met een totale waarde van veertigduizend euro, waren afkomstig van zijn discotheek Cacao in Paramaribo. De tent draaide als een tierelier en hij nam de opbrengst mee naar Nederland.

Rijstpellerij

Het geld dat de politie in de big shopper onder een bed vond, een bedrag van ongeveer driehonderdduizend euro, was afkomstig van Surinaamse ondernemers die het geld niet meer bij banken in Suriname kwijt konden. De banken daar accepteren geen buitenlandse valuta meer. S. had het geld voor de ondernemers meegenomen naar Nederland. De rechtbank wilde weten welke ondernemers dat dan waren, maar S. weigerde namen te noemen. ,,Dat ga ik niet doen, dadelijk zitten ze ook vast hier.” Het zou wel om respectabele zakenlui gaan, die onder meer een bandenhandel en een rijstpellerij bezitten.

De cocaïne die tijdens de inval in zijn woning was aangetroffen, was voor eigen gebruik, zei de Surinaamse man. En het pistool met de kogels had hij alleen maar ‘voor de heb’. Hij kon er niet mee overweg. ,,De associatie met zware, ondermijnende criminaliteit heeft mijnheer hier niet weggenomen”, meende de officier van justitie. Volgens hem kan het niet anders dan dat Aniel S. geld afkomstig uit misdaad heeft gebruikt voor een luxe levensstijl.

Volgens de advocaat van Aniel S. moet de zaak niet te veel door een Nederlandse bril bekeken worden. In Suriname is het heel normaal om veel contanten bij de hand te hebben, aldus de raadsman. Uitspraak over twee weken.