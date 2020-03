Hagenaar biedt ‘uit liefdadigheid’ aan financiën te gaan doen, maar maakt 8000 euro zoek

Video Geen brandalarm bij brand in studenten­flat aan Waldorp­straat: ‘Wat als de brand was doorgesla­gen?’

16:36 Niemand van de studenten heeft het brandalarm gehoord toen er in de nacht van zondag op maandag brand uitbrak in een berging van hun gebouw aan de Waldorpstraat in Den Haag. De brandweer onderzoekt waarom niet. Volgens studentenhuisvester Duwo is de brand aangestoken, mogelijk door een dakloze.