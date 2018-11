Hagenaar brandmerkte uitgebuite vrouwen: ‘Hij zou zuur in mijn gezicht gooien’

‘Mogen we misschien van jou naar de kapper?’ ‘Mag ik met de kinderen naar de Haagse Markt?’ Twee appjes uit een schier oneindige lijst die de politie opduikelde uit de telefoon van een van de vrouwen.



Ze moesten laten weten wanneer een klant binnenkwam, wie er binnenkwam - ‘in het begin mocht ik geen zwarten binnenlaten’ -, waarom het soms wat langer duurde. ‘Het is een oud opaatje. Hij moet zijn veters nog strikken’.



Zelfs wanneer ze naar de wc gingen, appten ze het E.. Omdat ze ondanks dat hij zelden hoefde te dreigen, wisten dat hij ‘volledig flipte’ als ze niet luisterden en hen dan ‘beloofde’ dat ze zoutzuur over zich heen krijgen als ze het zouden wagen te vertrekken.

Beleefdheidsvragen

Het zijn ook geen beleefdheidsvragen die ze via de app stelden, blijkt wel uit het antwoord dat de hoogblonde Samantha (niet haar echte naam) krijgt op haar vraag over de Haagse Markt. ‘Nee. Ga naar stad’, schrijft hij. Ze luistert. Doet wat hij zegt. Zoals ze al jaren doet.



En sinds een aantal maanden wéér doet, zo bleek vanmorgen in de rechtbank. Omdat ze toch weer in E.’s armen is belandt. Ze wilde haar aangifte zelfs intrekken. Te laat.



Het OM, onder aanvoering van aanklager Wouter Bos, zette door. Er was immers nog een slachtoffer, een jonge vrouw, net als Samantha ook moeder en met wie E. min of meer tegelijkertijd een relatie had. Ook met tatoeages met zijn naam zodat iedereen kon zien, vertelde ze de politie, dat ze van hem was.

Au pair

Bovendien er is ook genoeg bewijs, zo meent Bos, dat ook Samantha uitgebuit en misbruikt is. Daar doet de relatie niet aan af. Behalve de appjes, is er bijvoorbeeld ook een verklaring van de au pair die anderhalf jaar in huis woonde.



,,De vrouwen werkten zich ongans, terwijl hij de gebraden haan uithing. Behangen met goud, dikke klok aan de pols, rijdend in een pooierbak, laverend tussen de sportschool en het casino’’, zo stak de aanklager gisteren van wal.



Om er een voorbeeld op te laten volgen van het ‘pedante intimiderende gedrag’ toen E. eens een bekeuring kreeg. Of de agenten wilden opschieten, zo viel nog terug te lezen in het politiesysteem, ‘zodat zijn vrouwtje verder kon neuken om deze bekeuring te betalen.’ En bij het zien van het bedrag: ,,Ze moet nu nog meer neuken.’’ Het ‘vrouwtje’ zat op de achterbank.

Opgepompt

Met opgepompte armen over elkaar geslagen hoorde E. de officier van justitie aan. Stil nu. Al was hij net daarvoor tegen de rechter onbeleefd, opvliegend, verongelijkt. Ontkende alles. Controle is nog geen dwang, zo stelde zijn advocaat.



Samantha was er bij in de rechtszaal. De andere vrouw niet. Haar advocaat las een verklaring van haar voor. Over de nachtmerries, de angsten die ze heeft. Maar vooral: hoe de controle die E. uitoefende, zelfs nu ze al meer dan een jaar weg is en bij haar moeder woont, een rol speelt. ,,Nu leg ik bij mijn moeder verantwoording af. Zij wil het helemaal niet hebben, maar ik ben het zo gewend geraakt.’’

Mes in de rug