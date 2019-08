Hagenaar die 74-jarige Rijswijker aanreed, mishandelde óók moeder van zijn kinderen

Bovenop de verkeersovertredingen komt nog de mishandeling van zijn ex in april onder de ogen van het 8-jarige dochtertje van die ex. En ook nog eens doodsbedreigingen aan het adres van twee buurvrouwen die op sociale media hadden duidelijk gemaakt dat hun buurman degene was geweest die de Rijswijker had geschept. ,,Rode draad in dit hele dossier is uw alcoholgebruik”, zei de rechtbankvoorzitter. Het OM eist dan ook naast de celstraf en de rijontzegging een verplichte behandeling voor zijn alcoholverslaving.