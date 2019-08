Hagenaar die miljoenen van FloraHolland achterover drukte, had een gokverslaving

De Haagse verdachte zou het geld vooral via goksites zijn kwijtgeraakt. In negen maanden tijd sluisde hij miljoenen naar zijn eigen rekening vanuit de Westlandse vestiging van de bloemenveiling. Daar werkte hij op de financiële afdeling. Volgens zijn advocaat Sidney Smeets had hij daar een ‘normale baan’. ,,Het is eigenlijk een vrij saaie zaak en het is ook een saaie man. Het is duidelijk wat er is gebeurd en het motief is niet spannend.’’