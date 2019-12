‘Hagenaar die ruim 86 kilo MDMA en 10 kilo cocaïne had opgeslagen in garagebox moet cel in’

Van boven Nol (68) reisde de hele wereld over, maar kwam altijd terug in het Benoorden­hout

16:58 Voor zijn werk reisde Nol Terpstra (68) de wereld over, maar altijd kwam hij terug in zijn oude buurt het Benoordenhout in Den Haag. Zes jaar terug kochten hij en zijn vrouw een appartement aan de Jan Muschlaan, tegenover Clingendael. We gingen bij hem langs voor de rubriek Van boven.