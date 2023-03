Hagenaar die ton kreeg aangeboden om bezwaar in te trekken, strijdt door tegen bouw hoge woontorens

De Hagenaar die een ton kreeg aangeboden om zijn bezwaren tegen de bouw van 548 woningen in te trekken, geeft niet op. Er is een nieuw bestemmingsplan dat de bouw mogelijk moet maken. Hij gaat de strijd weer aan.

Over twee weken is er een avond waarbij omwonenden worden bijgepraat over bouwplan Levels naast station Moerwijk. Ruud van Veen, de Hagenaar die protesteert tegen het bouwplan, is daarnaast uitgenodigd voor een bijpraat-gesprek. Of het zijn mening zal veranderen? ,,Nee, want er is niets veranderd ten opzichte van het oude plan’’, zegt hij.

De gemeente wil dolgraag de woontorens gebouwd zien, vanwege de woningnood in de stad. De Hagenaar heeft er echter grote moeite mee. Met de komst van drie woontorens tot 100 meter hoog, wordt zijn buurtje dubbel zo groot. Daar staat tegenover dat het aantal parkeerplaatsen blijft steken op 205.

Nieuw plan

Vanwege deze parkeerplaatsen is er een nieuw bestemmingsplan gemaakt. De Raad van State vernietigde vorig jaar het oude, omdat de parkeernorm niet klopte, of in elk geval slecht was onderbouwd. Het nieuwe plan heeft alleen niet meer parkeerplaatsen opgeleverd. ,,Dus ik zal opnieuw bezwaar maken, die de gemeente zal afwijzen, waarna ik naar de rechter zal stappen.”

Volledig scherm Bouwplan Levels naast station Moerwijk in Den Haag krijgt drie woontorens van 40, 70 en 100 meter hoog. © gemeente Den Haag

Van Veen kreeg eerder een ton aangeboden van aannemer Stebru als hij zijn bezwaren zou intrekken. Dat geld zou gebruikt worden om sportverenigingen die nu nog op het terrein zitten en waar Van Veen warme gevoelens voor heeft, elders te huisvesten. Hij weigerde.

De juridische strijd neemt mogelijk nog zoveel tijd in beslag dat het de gemeente Den Haag en de aannemer in problemen brengt. Voor 1 februari 2024 moet de eerste paal de grond in, anders verdampt er een subsidie van 3 miljoen. Zonder die subsidie is het plan financieel niet haalbaar.

