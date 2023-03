Hagenaar die verkeersregelaar aanreed, krijgt meer straf van rechter

De rechtbank heeft de man die in Den Haag met opzet een verkeersregelaar aanreed, veroordeeld tot een zwaardere straf dan het Openbaar Ministerie (OM) had geëist.

Voor de man vorig jaar de verkeersregelaar aanreed, had deze al agressief rijgedrag laten zien. Over de verkeerde weghelft was hij in de wijk Transvaal langs een file gereden.

Over dit gedrag ontstond met een tweede verkeersregelaar een discussie door het autoraampje. Op beelden is te zien hoe deze verkeersregelaar na korte tijd wegloopt richting het trottoir. Als hij in het midden voor de auto is, duwt de Hagenaar plots het gaspedaal in. Voor de verkeersregelaar is er geen ontkomen aan en hij buitelt over straat.

‘Gelukkig toeval’

De rechtbank zegt dat de Hagenaar zijn auto als wapen gebruikte en zo bewust het risico nam dat de verkeersregelaar zwaar gewond had kunnen raken. Dat het niet gebeurde, is alleen een ‘gelukkig toeval’, aldus de rechtbank. Om het erger te maken reed hij door en meldde zich pas na dagen bij de politie.

Het OM eiste tegen de man een celstraf van 76 dagen, net zo lang als diens voorarrest. De rechter heeft hem nu veroordeeld tot een netto celstraf van tien weken en daarbovenop nog een werkstraf van 100 uur.

