Hagenaar die ‘vriend’ helpt verhuizen afgeperst, naakt gefilmd en bedreigd met geladen pistool en strijkijzer

Explosie in bedrijfs­bus Schevenin­gen vermoede­lijk veroor­zaakt door lekkende gasfles

16:33 De politie vermoedt geen opzet bij de ontploffing van een bestelbus in de Hoogaarsstraat in Den Haag. De ontploffing werd vermoedelijk veroorzaakt door een lekkende gasfles in combinatie met een externe ontstekingsbron.