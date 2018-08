Hagenaar doet aangifte nadat hij wordt gebeten door politiehond: 'Het ging te ver'

Nadat Adao is verhoord, wordt duidelijk dat hij niets met de schietpartij te maken heeft. ,,Als hij naar het ziekenhuis was gebracht of excuses had gekregen, was Jordi er met een heel ander gevoel weggegaan’’, zegt Jordan. ,,Maar hij is op een botte manier weggestuurd, mocht niet te lang in het bureau wachten op vrienden die hem kwamen ophalen. Hij zegt dat hij zich mishandeld voelt en daarna onprettig is behandeld. Het ging te ver.’’



De Hagenaar heeft daarom afgelopen donderdag aangifte gedaan tegen de agent met de politiehond. ,,Hij wil dat het onderzocht wordt. Dat gaat de politie nu doen.’’ Daarna wordt het voorgelegd aan de officier van justitie die moet beslissen of de betrokken agent wordt vervolgd. ,,Als een agent wordt mishandeld, wordt de burger ook bestraft. Het is niet meer dan logisch dat een agent die buiten zijn boekje gaat ook consequenties moet voelen.’’ Ook wil de Hagenaar het voorval laten onderzoeken om te voorkomen dat iemand anders ook zoiets meemaakt. ,,Hij zei het zelf heel mooi: ‘Op het moment dat de politie zoiets kan doen, wie is dan de volgende?’ Jordi denkt niet alleen aan zichzelf. Als de politie zo mag optreden, dan is het einde zoek.’’