Hagenaar Don werd met geweld om het leven gekomen

Hagenaar bij Belgische grens aangehou­den voor witwassen

13:41 De politie heeft vannacht rond 00.00 uur vier verdachten van witwassen, onder wie één Hagenaar, aangehouden op de Draaibrugseweg in Aardenburg in Zeeuws-Vlaanderen. Een vijfde verdachte is aangehouden in Arnemuiden.