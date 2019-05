Hagenaar door het lint in operatiekamer om opmerkingen over stervende vader

Het doet niet terzake of de verpleegkundige van de eerste hulp in HMC Westeinde zijn stervende vader nu wel of niet een zuiplap heeft genoemd, vindt de politierechter. Hagenaar Rishie T. had deze verpleegkundige nooit mogen spugen en bijten.

Vorig jaar juli ging het helemaal mis in het hospitaal. In de operatiekamer werd zijn vader, hevig bloedend, door vier mensen vastgehouden. ,,En dat was op een hele gekke manier’’, vertelde de 21-jarige T. gisteren in de Haagse rechtbank.



Hij raakte overstuur en een bewaker moest hem uit de OK halen. Hij wist de jongen tot rust te brengen. Toch ging het later die avond écht goed mis, toen de familie weer naar de intensive care werd geroepen omdat vader het waarschijnlijk niet ging redden. Toen iedereen hevig ontroerd om de patiënt heen stond, zag Rishie de verpleegkundige waarover hij z’n vader had gehoord. Die had hem omschreven als ‘een kerstman, dik en met een grijze baard’.



Rishie herinnerde zich op dat moment wat zijn vader na een eerdere spoedopname had verteld over deze ‘kerstman’. ,,Hij had hem een glas water geweigerd toen-ie dat vroeg, want ‘de zuiplap had al genoeg gedronken’.’’ Daarmee zou de verpleegkundige hebben gerefereerd aan de vader van de Hagenaar.

Klem

Het is de vraag of de vader dit echt heeft gezegd, en zo ja, of dat bij volledig bewustzijn was of tijdens een delirium. Maar Rishie herinnerde zich alleen hoe boos zijn pa was. Hij wilde daarom dat de verpleger wegging. Toen hij dat niet deed spuugde de jongen hem een paar keer in het gezicht. De verpleegkundige nam Rishie vervolgens in een klem, zodat hij niet meer kon spugen. Om los te komen, beet de jongen hem vervolgens twee keer. Daarna ontstond tumult.



Alles gebeurde in een waas, zo begreep de rechter. Maar dat betekent niet dat dit onbestraft kan blijven. De hulpverlener, gepokt en gemazeld op de intensive care, liep een trauma op en kon zes maanden niet volledig werken. De verpleger is best wat gewend. ,,Maar dit was zulke blinde woede, zó duister.’’

Strafblad