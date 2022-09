Hagenaar en twee mannen zonder vaste woonplaats opgepakt na inbraakpoging

Een buurtbewoner schakelde de politie in na een inbraakpoging in de straat. Drie mannen waren over een muur geklommen en hadden vermoedelijk geprobeerd om in te breken. Een van hen dacht uit handen van de toegesnelde politie te kunnen blijven door zich te verstoppen op het dak van een schuur, maar agenten hadden hem al snel in de gaten. ‘Toen hij naar beneden kwam zagen ze een (nep)vuurwapen in zijn broeksband’, meldt de politie. Alle drie de mannen zijn opgepakt en meegenomen naar het bureau.



In de omgeving werd een vuilniszak, een Actiontas en een klein blauw kluisje aangetroffen. De politie heeft deze spullen samen met de fiets van een van de verdachten meegenomen.