Hagenaar en Wateringer aangehouden voor woninginbraak in Spijkenisse

Schoenen in huis die niet meer worden gedragen? Lever ze in voor daklozen

9 november De ReShare Store in Den Haag zamelt de komende weken herdraagbare schoenen in voor daklozen. Wie nog een paar schoeisels in huis heeft liggen die niet meer worden gedragen, kan deze bij de zaak inleveren. In ruil daarvoor wordt vijftig procent korting op een artikel naar keuze gegeven.