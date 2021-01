Hagenaar François ‘Frans’ Knoote was de eerste Nederlander die in Italië ging voetballen

Van wieg tot graf Na een slechte diagnose koos Haagse fotograaf Frederick voor kwaliteit van leven

14 december Een naaktmodel maakte de fotograaf in hem wakker. Eentje die zijn studenten leerde om het mooie in het gewone te zien. Frederick Linck fotografeerde de straat en het leven met liefde. Deze keer in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van de Haagse fotograaf Frederick Linck (30 december 1942 - 28 november 2020).