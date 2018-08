Hagenaar gedrogeerd tijdens seksdate volgens OM

Het OM eist een celstraf van vijftien maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, tegen een 39-jarige verdachte die een andere man tijdens een seksdate in Den Haag gedrogeerd en bestolen zou hebben. Vervolgens liet hij het slachtoffer bewusteloos in een flatportiek liggen, aldus het OM.

,,Dit is zo ongelooflijk gemeen, dit is zo ongelooflijk laf”, zei een boze officier van justitie vrijdag bij de Haagse rechtbank. ,,Het slachtoffer is als oud vuil in een portiek achtergelaten.”

Vorig jaar september maakte het slachtoffer, een oudere man uit Den Haag, via een homosite een afspraak met de verdachte uit Vlaardingen. Ze zouden elkaar ontmoeten op een adres bij de Beresteinlaan in Den Haag. Daar kreeg de oudere man in een donker hok een pilletje aangeboden, en ook nog whisky en water.

Pilletje

,,Ik had dat pilletje nooit moeten innemen”, zei het slachtoffer vrijdag bij de rechtbank. ,,Dat was dom van me.” Tot seks kwam het niet. Het eerste wat de man zich nog herinnerde van die dag is dat hij in het flatportiek gereanimeerd werd. Een ambulance nam hem mee naar het ziekenhuis.

De man was er neergelegd door de verdachte. ,,Ik wist niet dat het zo erg was met hem”, zei de verdachte tijdens de rechtszitting. Het slachtoffer was volgens hem “niet onwel”, maar had het wel een beetje warm.

Verzoek

De verdachte gaf toe dat hij met de sleutelbos van de man naar diens woning was gegaan. Maar dat was op verzoek van het slachtoffer zelf, zo hield de verdachte vol bij de rechtbank. Hij bekende dat hij er erotische spullen van de man had meegenomen, en kleding. Ook had hij de mobiele telefoon van het slachtoffer afgenomen.

De advocaat van verdachte bestreed dat de oudere man tijdens de seksdate gedrogeerd was. Waarschijnlijk was hij bewusteloos geraakt vanwege zijn zwakke gezondheid. Het slachtoffer slikte volgens de advocaat veel medicijnen, maar dat bestreed de oudere man. De uitspraak is over twee weken.