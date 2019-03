Hagenaar gewaarschuwd: geen vrouwenrokken optillen voor foto

Hij is tot een voorwaardelijke celstraf van een week veroordeeld omdat hij in de fietsenstalling bij het Centraal Station in Den Haag een vrouw op die manier verraste. Als hij niet opnieuw vrouwen lastig valt, hoeft hij de voorwaardelijke straf niet uit te zitten. Hij is wel verplicht zich te laten behandelen.



Op 15 juni 2017 besloop B. de vrouw in de fietsenstalling van achter. Nadat hij haar rok opgetild, maakte hij snel een foto van haar onderbroek. Lachend liep B. vervolgens weg, zo vertelde het onthutste slachtoffer bij de politie. Die had B. na de melding van het incident in de fietsstalling al snel opgepakt bij een tramhalte. Tijdens de zitting bij de politierechter werd vandaag gezegd dat de man vaker vrouwen op dezelfde wijze had lastiggevallen.



Daar is echter nooit aangifte van gedaan. B. was zelf niet op de zitting. ,,Het is heel vervelend als je 's avonds laat in de fietsstalling zo heimelijk wordt gefilmd”, zei de officier van justitie. Ze eiste tegen de Hagenaar een voorwaardelijke celstraf van twee weken. De man is al vaker veroordeeld voor aanrandingen. Hij zou lijden aan exhibitionisme en voyeurisme.



