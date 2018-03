Hagenaar handelde volgens justitie in fout ivoor

Hagenaar mishandelt hoogbejaarde

18:04 Een 45-jarige Hagenaar is opgepakt voor mishandeling van een hoogbejaarde man in een woonzorgcomplex aan de Schermerstraat in Den Haag. De Hagenaar, die onder invloed was van drank en drugs, kreeg het vrijdagavond in de gemeenschappelijke ruimte aan de stok met de bewoner.