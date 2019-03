Hagenaar heeft volgens OM familiebedrijf in hennep

Met zijn vader richtte hij, zegt het OM, bij een vriend en bij diens vriend een wietkwekerij in. Nadat de Hagenaar werd aangehouden werd ook in het huis van zijn ouders op zolder nog een plantage ontdekt. Zijn vriendin had henneptoppen in bezit, en een paar duizend euro die volgens het OM verdiend is met de illegale teelt.



Tegen T. heeft het Openbaar Ministerie een jaar cel geëist. Zijn vriendin zou een werkstraf van 180 uur moeten krijgen. De rechtszaak tegen T's ouders is volgende week.



Eerder deze week stonden ook al een man uit Moerkapelle en een man uit Nootdorp terecht. Volgens de aanklager zijn zij, met Diego T., de hoofdverdachten. De politie kwam hen op het spoor omdat meerdere keren informatie binnenkwam dat het trio zich bezig hield met grootschalige hennepteelt. Behalve de plantages werd ook een 'groothandel' met apparatuur voor hennepteelt ontdekt.



