Hagenaar hoort cel eisen vanwege digitale en ‘echte’ ontucht met tienjarige

Het waren seksueel getinte opnames, waarop hij ook met zichzelf gespeeld zou hebben, zo bleek dinsdag op de zitting bij de Haagse rechtbank. Een van de filmpjes zou hij begin vorig jaar gestuurd hebben vanaf zijn wintersportadres. Vlak daarna kwamen de praktijken van de man uit, toen de oudere broer van het slachtoffer op haar mobiel keek. Het OM beschuldigt hem ervan dat hij het meisje ook vroeg om hem via Snapchat opnames van haarzelf te sturen. ,,De verdachte heeft daarbij gebruik gemaakt van het overwicht dat hij als volwassene op haar had”, zei de officier van justitie dinsdag bij de rechtbank.



De verdachte ontkende tijdens de zitting dat hij haar gevraagd had om de opnames. Hij gaf wel toe dat hij beelden van zijn eigen geslachtsorgaan aan de tienjarige had gestuurd via sociale media. ,,Het begon als een spelletje, dat totaal uit de hand is gelopen”, vertelde hij de rechtbank. De aandacht van het meisje streelde hem. Het waren geen seksuele gevoelens die hij erbij had. ,,Ik ben geen pedofiel.”