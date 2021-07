Hagenaar in de bijstand mag voor 1700 euro giften ontvangen: meer dan in Amsterdam en Rotterdam

Dat geldt althans voor samenwonende of gehuwde uitkeringsgerechtigden in Den Haag. Een alleenstaande met bijstand mag jaarlijks 1200 aan giften aannemen, zonder gevolgen voor de hoogte van de uitkering, zo stelt het stadsbestuur.

Coulance

Het nieuwe beleid is een gevolg van de consternatie in de gemeente Wijdemeren. Daar moest een vrouw in de bijstand vorig jaar 7000 euro terugbetalen. Ze had niet gemeld dat haar moeder jarenlang haar boodschappen had betaald.