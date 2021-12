Hagenaar in een klap multimiljonair

Opluchting bij bewoners Transvaal: aanleg omstreden fietspad door wijk voor onbepaalde tijd uitgesteld

De aanleg van een belangrijk fietspad door de Haagse wijk Transvaal is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat hebben de bewoners via een brief te horen gekregen. Het nieuws over de aanleg zorgde voor grote onrust in de wijk omdat er ruim veertig parkeerplaatsen verdwijnen.

13 december