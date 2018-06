Hagenaar in jury 'Oscars van de dans' in Moskou

De Benois de la Danse-prijzen zijn in 1991 in Moskou in het leven geroepen door de International Dance Association. De prijzen worden jaarlijks toegekend aan personen die in het voorgaande jaar wereldwijd de meest uitmuntende prestaties op het gebied van de dans hebben geleverd. Dit jaar waren er twee Nederlandse nominaties: solist Marijn Rademaker van Het Nationale ballet en de choreografie Wir Sagen uns Dunkles die Marco Goecke voor het Nederlands Dans Theater maakte en in november 2017 in première ging in het Zuiderstrandtheater. In zijn categorie moest Goecke echter de eer gunnen aan de Oekraïense choreograaf Yuri Possohkov.