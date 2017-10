Hagenaar kan voor een schijntje bomen kappen

Je zult in Utrecht wonen en een oude boom in je tuin kwijt willen. Dat loopt dan aardig in de papieren. Alleen de kapvergunning kost je al 584 euro. Nee, dan in Den Haag. Daar is de lokale tuinbezitter 36 euro kwijt als hij zich van een tamelijk dikke boom wil ontdoen. Oftewel: 16 keer (! ) zo goedkoop. Nu is Utrecht inderdaad erg duur. Maar ook in vergelijking tot haar randgemeenten vraagt Den Haag slechts een fooi voor de kapvergunning. Inwoners van Rijswijk (81 euro), Wassenaar (155) en Leidschendam-Voorburg (165) moeten heel wat dieper in hun buidel tasten om een boom te mogen vellen. Het past in het algemene beleid van het stadsbestuur die lage lasten voor de burger al jaren als hoge prioriteit heeft. En het werkt: qua woonlasten is Den Haag inmiddels de goedkoopste gemeente van Nederland.

Maar aan de goedkope kapvergunning zitten ook nadelen, benadrukt oppositieraadslid Arjen Kapteijns van GroenLinks. Zijn partij is er een voorstander van om het tarief op te trekken naar het peil van de buurgemeenten. ,,Met zo'n lage prijs wordt het particulieren wel erg makkelijk gemaakt om een boom in hun tuin om te hakken'', stelt hij. ,,Groen is in een stad vreselijk belangrijk. Dan mogen we ook wel een wat hogere drempel opwerpen tegen bomenkap.''

In Haaglanden kent Den Haag maar een gelijke: Zoetermeer is ook een stad die de burger niet te veel wil laten betalen voor de bomenkap: de prijs voor een vergunning ligt er zelfs nog net iets lager: 35,10 euro.

Wildgroei