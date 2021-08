Hagenaar krijgt 3,5 jaar cel voor schieten tijdens ‘bizarre’ burenruzie

Een 31-jarige Hagenaar is veroordeeld tot een celstraf van 3,5 jaar vanwege een ‘bizarre’ burenruzie begin 2018 in een Rijswijkse flat. De verdachte schoot toen een Poolse man in zijn heup tijdens een conflict over geluidsoverlast.

Verdachte Jamie K. woonde destijds met zijn vrouw en baby op de begane grond van de flat in het Rembrandtkwartier. Op 30 januari 2018 bonkte hij bij zijn Poolse bovenbuurvrouw op de deur vanwege geluidsoverlast. Nadat er bij de Poolse ook een steen door de ruit was gegaan, zochten de schoonvader van de Poolse bovenbuurvrouw en nog een andere Poolse man de verdachte op in zijn benedenwoning.

Voor de deur van de flatwoning van K. ontstond er een worsteling en schoot verdachte de Poolse schoonvader in de heup. ,,Het pistool ging per ongeluk af”, zei K. twee weken geleden bij de Haagse rechtbank. Hij had het vuurwapen eerder aangeschaft vanwege de problemen met de Poolse bovenburen. Op de bewuste avond probeerde K. beide Poolse mannen met zijn pistool af te schrikken. ,,Ze wilden mijn woning binnenvallen. Ze trapten mijn deur in.”

Emoties niet onder controle

De officier van justitie geloofde het verhaal van K. niet. ,,De verdachte was de agressor tijdens deze bizarre burenruzie”, zei de aanklager tijdens de zitting. ,,De verdachte had zijn emoties niet onder controle.” Het verhaal dat het pistool per ongeluk afging, was ‘niet aannemelijk’.

Volgens de officier van justitie had K. zich schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag op de Poolse schoonvader. De kogel uit het pistool had makkelijk een slagader in diens been kunnen raken. Dat had het slachtoffer dan niet kunnen navertellen. De Haagse rechtbank denkt er ook zo over. Ze veroordeelt Jamie K., conform de eis van de officier van justitie, tot 3,5 jaar cel.

