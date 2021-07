Hagenaar krijgt 8 jaar voor betrokkenheid bij incident waarbij man in gezicht werd geschoten

Kassenbou­wers zien kansen in snikhete Golfregio: komen onze tomaten straks uit de woestijn?

17:04 Kassenbouwers zien grote kansen in het telen van groenten en fruit in de Golfregio. Het bedrijf Van der Hoeven Horticultural Projects uit Den Hoorn is één van de koplopers in deze ontwikkeling. Met dank aan innovaties van onder meer de TU Delft maakt dit bedrijf het onmogelijke waar: de teelt van tomaten en sla in een snikheet gebied met grote waterschaarste.