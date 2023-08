Hagenaar krijgt tien jaar élk jaar 100.000 euro op rekening gestort: ‘Gewoon blijven kan niet’

Het leven van een inwoner van Den Haag is sinds een paar dagen radicaal veranderd. De geluksvogel krijgt, dankzij een winnend lot, tien jaar lang élk jaar 100.000 euro op de bankrekening gestort. Maar is het eigenlijk wel zo’n geluksvogel? ,,In één keer rijk worden, wekt in ons brein dezelfde reacties op als in één keer arm worden’’, zegt financieel psycholoog Anne Abbenes.