Hagenaar krijgt werkstraf voor geweld en vernieling in Hoekse hotelkamer

Personeel van Hotel Amerika in Hoek van Holland schakelde in juli de politie in nadat een gast zijn partner afroste in een gehuurde kamer. De dienders troffen op de vloer van de douche het angstige en geëmotioneerde slachtoffer aan. In de kamer haar 33-jarige vriend B.B. uit Den Haag bij een tv met verbrijzeld beeldscherm. Beiden waren onder invloed van drank en of drugs. ,,Het was of ze op sterk water stonden,’’ merkte de politierechter donderdag fijntjes op tijdens de strafzaak tegen de Hagenaar, die zonder bericht van verhindering, niet was komen opdagen.