Hagenaar krijgt Zilveren Anjer uit handen van prinses Beatrix

Van der Ven verwierf kunstwerken die belangrijk zijn voor het culturele erfgoed van Nederland. Hij was niet de enige die vandaag een Zilveren Anjer kreeg. Ook Volendammer Piet de Boer en Alice van Romondt uit Aruba mochten de prijs in ontvangst nemen.

Vrijwillig

De prestigieuze prijs wordt al jarenlang uitgereikt. Sinds 1950 krijgen mensen die zich vrijwillig en onbetaald inzetten voor de cultuur of natuur van Nederland (en bijhorende gebieden als Aruba).



Tot voor zijn overlijden in 2004 deed prins Bernhard de uitreikingen. Dochter prinses Beatrix nam die taak een jaar later over.



